Rizespor Fenerbahçe maçı İZLE (bein sports izle linki)

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.

Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelenin VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.

Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Çaykur Rizespor'da en büyük koz, Fin forvet Joel Pohjanpalo olacak. Pohjanpalo, bu sezon ligde 14 kez ağları sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, Galatasara 'a karşı çıktığı 2 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı. Yıldız futbolcu, Rize'de oynanan Trabzonspor mücadelesinde hat-trick yaparak takımına bu sezonki en önemli galibiyetlerinden birini kazandırdı. Fin forvet, yine evlerinde çıktıkları ve 2-2 sona eren Beşiktaş mücadelesinde de 2 kez ağları havalandırdı. Bu sezon büyüklerden sadece Fenerbahçe karşısında skor katkısı sağlayamayan Pohjanpalo, bu akşam da Sarı- Lacivertliler'i gol atmayı hedefliyor.Fenerbahçe'de son haftalarda forvette tek seçenek haline gelen Serdar Dursun'un, son 7 maçında sadece 1 kez ağları sarsması ve Valencia'nın Shakhtar karşısındaki performansı rekabetin yeniden kızışmasına neden oldu. Bu durum, kısa sürede etkisini gösterdi. Serdar Dursun, son iki gündeki antrenmanda golleri sıraladı. 30 yaşındaki oyuncu, ilk 11'deki yerini kaybetmemek için idmanlardaki formunu Rizespor karşısında sahaya yansıtmak istiyor. Bu sezon ligde 10 golü bulunan Serdar Dursun, Karadeniz ekibi karşısında golünü atarak arkadaşı Valencia'ya 'formayı vermeye niyetim yok' mesajını göndermeye kararlı.Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren, Sabo, Baiano, Boldrin, Boyd, Bolesie, CisseAltay, Osayi, Serdar, Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, SerdarFenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.Sarı lacivertli takım, üst üste aldığı sonuçlarla namağlup serisini 10 maça çıkarmaya çalışacak. Çıktığı son 9 maçın 8'ini kazanan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor, Galatasaray ve Göztepe'yi devirmişti. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçıyla galibiyet serisini 6 maça, namağlup serisini 10 maça çıkarmak istiyor.Fenerbahçe'de hedef Spor Toto Süper Lig'in son 5 haftasını kayıpsız geçmek. İsmail Kartal, oyuncularına zafer emri verirken, "Taraftarımız için geriye kalan tüm maçları kazanalım. Bize yakışan budur!" dedi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe son 9 maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti. Taraftarını yeniden arkasına alan sarı lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın açıkış maçnda bugün Çaykur Rizespor karşısında sınav verecek. Fenerbahçe'de hedef çıkışı Rizespor maçıyla devam ettrip galibiyet serisini ligin sonuna kadar sürdürmek... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rize seyahati öncesinde yapılan son idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu. Futbolcularına "Galibiyetten başka hiçbir ihtimal düşünmeyin" diyen Kartal, "Rize karşısında zor bir sınav vereceğiz. Son dönemde ortaya koyduğumuz takım oyununu Rize'de sürdüreceğiz. Bu maçla birlikte ligin sonuna kadar hiç kaybetmeden devam edelim. Ayrıca Şampiyonlar Ligi hedefimiz var. Taraftarımızı mutlu etmek bizim görevimiz. Bize yakışan da budur." dedi.Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta Göztepe maçında forma giyememişti. Fenerbahçe, onun yokluğunda hücumda zorlandı. Yıldız futbolcu, bu akşam Rize mücadelesiyle birlikte 11'e dönecek ve yine takımının sahadaki patronu olacak. Özellikle Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının ardından İrfan Can Kahveci'nin sorumluluğu daha da arttı. Yıldız futbolcu da müthiş performansıyla bunun altından kalkmayı bildi. Son haftalarda formu zirve yapan İrfan'ın takımın ne kadar önemli bir parçası olduğu cezası nedeniyle oynayamadığı Göztepe maçında iyice ortaya çıktı. Fenerbahçe , 2-0 kazanmasına rağmen özellikle hücumda önceki haftalara göre sıkıntı yaşadı. Milli yıldız, bu akşamki Rizespor mücadelesiyle birlikte formasına kavuşuyor. İrfan Can yine forvet arkasında serbest rolde oynayıp, takımının sahadaki patronu olacak. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu akan oyunda atakları yönlendirmesinin yanı sıra duran topların başına geçerek de rakip kalede tehlike yaratmaya çalışacak. İrfan, "Takımımı dışarıdan izlemek çok zordu. Yeniden sahaya çıkacağım için çok mutluyum. Son haftalarda yakaladığımız yüksek formu Rize'de de devam ettirerek hedefimize ulaşma yolunda önemli bir engeli daha aşacağımıza inanıyorum. Takım olarak çok iyi motive olduk" diye konuştu.Shahktar Donetsk ile oynadıkları maçta omzu çıkan Fenerbahçeli Attila Szalai, Beşiktaş maçına yetişmeyi hedefliyor. Macar savunmacı, Shakhtar maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Attila Szalai'nin omzunun çıktığı tespit edilmiş ve yerine oturtulduktan sonra tedavisine başlanmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihi henüz belli değil. Szalai'nin durumu, önümüzdeki hafta iyileşme sürecine bağlı olarak netleşecek. Yıldız futbolcu ise Rizespor ve Gaziantepspor karşılaşmalarını kaçırdıktan sonra Beşiktaş ile oynanacak derbide takımdaki yerini almayı hedefliyor