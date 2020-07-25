Rizespor Fenerbahçe CANLI İZLE şifresiz, FB maçı canlı yayını



FENERBAHÇE RİZESPOR EKSİKLER



Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Tolga Ciğerci, Muriqi, Deniz Türüç ve Jailson'un ise cezalı isimler. Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.



Çaykur Rizespor'da Abarhoun, Diomande ve Umar sakatlıkları, Samudio ve Vetrih cezalı olmaları sebebiyle maç kadrosunda yoklar.



FENERBAHÇE RİZESPOR 38. MAÇ



Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, cumartesi günü Kadıköy'de yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmanın 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gole engel olamadı. Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma da sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



FENERBAHÇE RİZESPOR İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 18 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 37, Çaykur Rizespor 15 gol attı.



Çaykur Rizespor'un İstanbul'daki son galibiyeti 1981'de



Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup etti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla aldı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 16 lig maçından 13'ünü Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı.



İptal edilen maç



Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, çok ilginç gelişmelere sahne oldu. Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.



Farklı galibiyetler



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi. Çaykur Rizespor ise geçen sezonun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.



SÜPER LİG'DE KÜMEDE KALMA HESAPLARI



Süper Lig'de son haftaya taşınan küme düşecek takımların belirleneceği kritik maçların sonuçları merakla bekleniyor.



34. haftadan önce küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'nün yanı sıra 2 takım daha bu sezon Süper Lig'e veda edecek. Küme düşme hattında bulunan olan Kayserispor, Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor'dan ikisi önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.



Denizlispor, ligin son haftasına 35 puanla Ankaragücü deplasmanında çıkarken Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Malatyaspor Gaziantep'i sahasında ağırlarken Kayserispor ise Trabzonspor'u konuk edecek.



Küme düşme potasını ilgilendiren 4 kritik maç:



Denizlispor - Ankaragücü

Kayserispor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Yeni Malatya - Gaziantep FK



Puan durumu



14. Denizlispor - 35

15. Çaykur Rizespor - 35

16. Malatyaspor - 32

17. Kayserispor - 32



4 TAKIM DA 35 PUANDA OLURSA İHTİMALLER



Süper Lig'de son haftaya girilirken küme düşme hattındaki son durum ve ihtimaller konuşulmaya başlandı.



Ankaragücü'nün küme düşmeyi garantilediği son hafta öncesinde 14. Denizlispor, 15. Çaykur Rizespor, 16. Malatyaspor ve 17. Kayserispor; 17. ve 18. sıraya düşmemek için son maçlarına çıkacak.



İhtimallerde en kritik konu ise 4 takımın da alacakları sonuçlara göre 35 puanda olması halinde yaşanacaklar olarak görülüyor.



İşte yaşanabilecek ihtimaller:



1- 4 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE



4 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumunda;



Çaykur Rizespor - 10A

Kayserispor- 10

Denizlispor - 8

Malatyaspor - 6



Bu şekilde olursa Denizlispor ve Malatyaspor küme düşüyor.



2- MALATYASPOR PUAN KAYBEDER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA



Bu 4 takımın 3'ü 35 puanda ligi bitirirse; (Malatyaspor puan kaybederse)



Kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlar



Kayserispor - 7

Denizlispor - 5

Çaykur Rizespor - 4



Çaykur Rizespor küme düşüyor.



3- RİZESPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM PUAN KAYBEDERSE



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar



Kayserispor - 7

Malatyaspor - 6

Denizlispor - 4



Malatyaspor ve Denizlispor küme düşüyor



4- KAYSERİSPOR PUAN KAYBEDER, DİĞER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;



Denizlispor - 7

Çaykur Rizespor - 7

Malatyaspor - 3



Malatyaspor küme düşüyor



5- DENİZLİSPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;



Çaykur Rizespor - 9

Kayserispor - 6

Malatyaspor - 3



Kayserispor ve Malatyaspor küme düşüyor.



4 TAKIMIN SON HAFTA OYNAYACAKLARI MAÇLAR



Denizlispor - Ankaragücü

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Malatyaspor - Gaziantep FK

Kayserispor - Trabzonspor

Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıkıyor!



Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yıldızlarından olan Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıkıyor. Kadıköy'de bugün saat 21.00'da başlayacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesiyle son kez sahada olacak.



40 yaşındaki kaptan kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası yakaladığı başarılarla her zaman ön planda yer aldı. 1996-2020 arası Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Medipol Başakşehir gibi önemli kulüplerde top koşturan Emre Belözoğlu, tarihi maçları ve kaldırdığı kupalarla adını unutulmazlar arasına yazdırdı.



Üç büyük lig



Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde oynayan Emre, kariyerinde toplam 710 maça çıkıp 80 gol attı.

A Milli Takım formasıyla da 1998'den beri 101 karşılaşmda boy gösteren tecrübeli orta saha 10 gol kaydetti.

6 lig, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası gibi başarılar kazanan, 2002 Dünya Kupası 3.'lüğü, EURO 2008 yarı finali gibi milli gururlar yaşayan Belözoğlu tarihe geçti. Kariyerinde, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynayan tek Türk futbolcu olmasını da bildi..

Emre Belözoğlu'nun kariyerinde en uzun süre ve en çok forma giydiği takım 236 maç-7 yılla Fenerbahçe oldu. En çok gol katkısı yaptığı takım da 32 gol 20 asistle yine Fenerbahçe oldu.



Ünlü hocalar



Emre Belözoğlu kariyeri boyunca; Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Mircea Lucescu, Alberto Zaccheroni, Roberto Mancini, Graeme Souness, Sam Allardyce, Christoph Daum, Luis Aragones, Guus Hiddink, Diego Simeone, İsmail Kartal, Kevin Keegan, Glenn Roeder ve Nigel Pearson gibi ünlü teknik direktörlerle çalıştı.



Artık sportif direktör



24 yıllık futbolculuk yaşantısını sonlandırmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, sportif direktörlüğe geçiş yapıyor. Avrupa'da birçok ünlü kulüp ve eski yıldız benzer sistemi işlemişti. Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de yeni sezonda önemli bir misyonu olacak. Hem transfer çalışmaları hem de futbol takımının yapılanması Belözoğlu'nun sorumluluğuna geçecek. Bu arada, Emre Belözoğlu'nun üstleneceği model Avrupa'da Benfica'da Rui Costa, Milan'da Paolo Maldini, Barcelona'da Eric Abidal, Bayern Münih'te Oliver Kahn, Inter'de Javier Zanetti ve Real Madrid'de Butragueno benzer yolu izleyen efsaneler.



'Boğazın Maradona'sı'

İtalya'da 2001-2005 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, genelde 'Boğazın Maradona'sı' olarak anıldı. Sol ayağı, driplingleri ve şutları nedeniyle Maradona benzetmesi yapılan Belözoğlu, takım içerisinde de çok beğeniliyordu. Hatta arkadaşları hızı, süratli çalımları gibi özellikleriyle 'sivrisinek' lakabını bile takmıştı. Ayrıca 2003 yılında Inter'de sezonun en iyi futbolcusu Emre Belözoğlu olmuştu.



'Lider bir karakter'

Atletico Madrid'de 2012 yılında Diego Simeone ile beraber çalışan Emre Belözoğlu, yine kendine hayran bırakmıştı. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Emre'nin liderliğine hayran kalıp, "Futbolda karar almak, liderlik yapmak, öncü olmak çok zor bir iştir. Emre Belözoğlu bunların hepsini yapabiliyor. Beklemediğiniz anda beklemediğiniz bir kararla farkı yaratan isim oluyor. Lider bir karakter" demişti.



Pele'nin favorisi

Emre Belözoğlu kariyeri boyunca en büyük gururu Pele tarafından yaşadı. Brezilya ve dünya futbolunun efsanesi Pele, FIFA'nın 100. yılında 'Gelmiş geçmiş en iyi 125 futbolcu' listesine Emre Belözoğlu'nu almıştı. Pele, Emre için, "Top kontrolü, topu sürüşü, sol ayağı ve pas stiliyle Türklerin popüler yıldızı" ifadelerini kullanmıştı.



