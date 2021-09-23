Rizespor, Emre Belözoğlu ile görüşecek

Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un ardından teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu konusunda sürpriz gelişmeler var.

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Rizespor, Emre Belözoğlu ile görüşecek
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23 Eylül 2021 12:56
Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor'da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla başladı.

İlk olarak Okan Buruk ile görüşen Rizespor, olumlu geri dönüş alamadı. Bunun üzerine yeni arayışlara girildi. Milliyet'te yer alan habere göre; Karadeniz temsilcisi Emre Belözoğlu'nu gündeme aldı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ile anılan ve ayrıca Lazio teknik direktörü Sarri'nin ekibiyle adı anılan Emre Belözoğlu'nun da Rizespor'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu hafta Başakşehir'e konuk olacak Rizespor'da başkan Tahir Kıran ile Belözoğlu ile cuma günü bir görüşme gerçekleştirecek.

Öte yandan Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde; Süper Lig'de bu sezon yaz transfer dönemin imza attığı Çaykur Rizespor'da forma giyen Gökhan Gönül'ün de eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nu ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

PLASE SAMET AYBABA

Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba'yı da düşünüyor. Diğer adaylar olarak Çağdaş Atan ve Tamer Tuna'nın isimleri geçti.


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