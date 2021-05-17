Rizespor'dan TFF'ye yabancı futbolcu sayısı için tepki!

Süper Lig ekiplerinden, ligi 13. sırada tamamlamalarının kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin gerisinde kaldıklarını, bunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı sorunlar ile kendi hatalarının payı olduğunu anlattı.Sezona Hırvat teknik adam Stjephan Tomas yönetiminde başladıklarını hatırlatan Kartal, belli bir dönem iyi gittiklerini, Tomas ile yaşanan ayrılıktan pişmanlık duyduğunu belirtti.Helenex Yeni Malatyaspor deplasmanında 4-1 kaybedince, karşılıklı ayrılık kararı verdiklerini kaydeden Kartal," diye konuştu.Bülent Uygun'un takıma çok farklı bir hava kattığını kaydeden Kartal, "Bülent hoca çalışkan, atak, iyi toparlayıcı. Takımı toparladı. Takımın arasındaki problemleri çözdü. Takımı bütünleştirdi." ifadelerini kullandı.Hataların çalıştırıcı ekibe ve oyunculara tek başına yüklenemeyeceğinin altını çizen Kartal, "Çaykur Rizespor'un başarılı olduğunu söyleyebilmemiz için çok daha yukarılarda olmamız gerekirdi. Bu hocamızın suçu değil, biz yöneticilerin suçu. Sezon başında ilk beş için konuşurken, sezon sonunda ilk 10'a giremiyoruz. Bu hata bizde. Hatanın nereden kaynaklandığını bulmak ve düzeltmek için çalışacağız. Yukarılarda olmamız lazım. Bu şekilde devam ederse ne seyirciyi ne de kendini memnun edersin. Mutlaka yukarılara oynamamız lazım." şeklinde konuştu.İç transferde görüşmelerin başladığına değinen Kartal, şöyle devam etti:Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) mevcut işlevi içerisinde radikal hiçbir şey yapmadığını, yabancı kararını açıklamadığını, Spor Yasası ile ilgili "Bunu istiyoruz." diye ortaya herhangi bir fikir koyamadığını savunan Kartal, "." değerlendirmesinde bulundu.- "Transfer yapmak kolay değil"Transferde sağlıklı bir süreç yürütmek için çabaladıklarını anlatan Kartal, "Transfer yapmak kolay değil. Tanınmış iyi oyuncuları getirmek çok zor. Bütçe ile ikisini dengeli götürmemiz lazım. Kulübün ekonomisinin bozulması çok büyük tehlike. Ekonomisi bozulmayan kulüpler düşse de çıkması kolay. Kardemir Karabükspor gibi birçok örnek var. İnşallah biz ve bizden sonraki arkadaşlar ekonomiye dikkat edecek. Hem ekonomi hem de başarı birlikte yürütülmeli." dilerek sözlerini tamamladı.