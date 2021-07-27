Rizespor'dan Rondon açıklaması

Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, Salomon Rondon için konuştu.

Haber; Sporx.com
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Rizespor'dan Rondon açıklaması
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27 Temmuz 2021 16:55
Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, transfer hedeflerinden Venezuelalı golcü Salomon Rondon transferiyle ilgili konuştu.

Rondon için girişimlerin sürdüğünü kaydeden yönetici, "Salomon Rondon ile iyi bir yol kat ettik. Oyuncunun kendisi ve kulübümüz çok istekli. Çin kulübü çok vazgeçmek istemiyor oyuncudan, Çin'deki bürokrasi bizi yordu, bir takım engellerle karşılaşıyoruz. Bu pozisyonla ilgili A, B, C planlarımız var, çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çin'de Dalian takımında forma giyen Salomon Rondon'a Rizespor senelik 1.5 milyon euro teklif etti.


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