Rizespor'dan Paris'e gitti!

Çaykur Rizespor, Lebogang Phiri'yi Paris FC'ye kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor'dan Paris'e gitti!
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29 Haziran 2022 19:00
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Lebogang Lelani Phiri'yi Fransa 2. Ligi temsilcilerinden Paris FC'ye kiraladığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lebogang Lelani Phiri, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Fransa 2. Ligi ekiplerinden Paris FC'ye geçici transfer olmuştur. Phiri'ye yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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