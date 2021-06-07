Rizespor'dan Paintsil'e transfer teklifi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, hücum hattı için tanıdık bir isimle görüşmelere başladı.



Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Joseph Paintsil'le temasa geçti. Süper Lig'e veda eden başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren ve Belçika temsilcisi Genk'e dönen Ganalı sol kanat oyuncusuna ilk teklifin yapıldığı öğrenildi. Karadeniz ekibinin, yıllık 400 bin euro önerdiği ifade edilen 23 yaşındaki oyuncunun, 600 bin euro talep ettiği bildirildi.



Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken; Paintsil'in Süper Lig'den birkaç ekiple daha görüştüğü kaydedildi.



Genk ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu için yine kiralama formülü devreye sokulacak.



Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde 33 maça çıkan ve 11 golle dikkatleri üzerine çeken Paintsil, Gana Milli Takımı'nda ise 1 kez forma giydi.



