Rizespor'dan on numara atağı: Maxim

Spor Toto Süper Lig'e ikinci olarak yükselen Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına başladı. Orta sahaya ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanan Atmacalar, sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan yıldız 10 numaraya kanca attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rizespor'dan on numara atağı: Maxim
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25 Haziran 2023 10:03
Son güncelleme 25 Haziran 2023 10:12
Çaykur Rizespor, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmak için çalışmalara başlayan Karadeniz ekibinin bonservisi Gaziantep FK'da bulunan Alexandru Maxim'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

SEZONU BEŞİKTAŞ'TA TAMAMLADI

Deprem felaketinin ardından kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Rumen 10 numara, sözleşmesinin sona ermesiyle Siyah Beyazlı ekipten ayrıldı.

Satın alma opsiyonsuz Siyah Beyazlılara imza atan Maxim'in geleceği şimdiden merak konusu.

Beşiktaş'ta 11 lig maçında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, skor katkısı veremedi.

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