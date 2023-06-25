Rizespor'dan on numara atağı: Maxim

Çaykur Rizespor, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmak için çalışmalara başlayan Karadeniz ekibinin bonservisi Gaziantep FK'da bulunan Alexandru Maxim'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
SEZONU BEŞİKTAŞ'TA TAMAMLADI
Deprem felaketinin ardından kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Rumen 10 numara, sözleşmesinin sona ermesiyle Siyah Beyazlı ekipten ayrıldı.
Satın alma opsiyonsuz Siyah Beyazlılara imza atan Maxim'in geleceği şimdiden merak konusu.
Beşiktaş'ta 11 lig maçında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, skor katkısı veremedi.
Orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmak için çalışmalara başlayan Karadeniz ekibinin bonservisi Gaziantep FK'da bulunan Alexandru Maxim'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
SEZONU BEŞİKTAŞ'TA TAMAMLADI
Deprem felaketinin ardından kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Rumen 10 numara, sözleşmesinin sona ermesiyle Siyah Beyazlı ekipten ayrıldı.
Satın alma opsiyonsuz Siyah Beyazlılara imza atan Maxim'in geleceği şimdiden merak konusu.
Beşiktaş'ta 11 lig maçında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, skor katkısı veremedi.
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