Rizespor'dan Fenerbahçeli iki isme kanca

Yeni sezon öncesi 4 futbolcuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibi, kısa süre içinde 2 isme daha imza attırmayı planlıyor. Gökhan Gönül ile Mauiricio Lemos'un Çaykur Rizespor forması giymesi bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Rizespor'dan Fenerbahçeli iki isme kanca
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13 Temmuz 2021 12:16
Gökhan Gönül
Gökhan Gönül
Fenerbahçe
Tahir Kıran'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme yenileyen Çaykur Rize, transferde hız kesmiyor. Alper Potuk, Holmen, Mendes ve Cemali Sertal'e imza attıran Karadeniz ekibi, iki yıldız oyuncuya daha imza attırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Lemos ile Kanarya'yla yollarını ayıran Gökhan Gönül için temaslarını hızlandıran yeşil-mavililer, iki transferi de bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Uruguaylı stoperi kiralamayı planlayan Çaykur Rizespor, bonservisi elinde olan Gökhan için de menajeriyle yaptığı görüşmelerde tüm şartları zorluyor. Fenerbahçe'nin Lemos'u kiralamaya sıcak baktığı öğrenilirken, Gökhan'ın da imza atmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

25 yaşındaki Lemos, geçtiğimiz sezon 10 resmi maçta 783 dakika sahada kaldı. Sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmada forma giyemeyen 36 yaşındaki Gökhan ise 22 karşılaşmada iki gol attı, iki de asist yaptı.

YILDIZ AVI BAŞLADI

Önemli isimlerle temaslarını sürdüren Çaykur Rizespor, bir yandan da geleceğin yıldızlarını kadrosuna katıyor. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Afjet Afyonspor formasıyla öne çıkan futbolculardan olan 19 yaşındaki stoper Seyfettin Anıl Yaşar'ı kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinden geçen 1.93'lük oyuncu, 3 senelik sözleşmeye imza attı. 

 

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