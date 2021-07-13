Rizespor'dan defansa gençlik takviyesi

Çaykur Rizespor, Afyonspor'dan Seyfettin Anıl Yaşar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA
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Rizespor'dan defansa gençlik takviyesi
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13 Temmuz 2021 22:16
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, genç milli defans oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun İstanbul'da gerçekleştirilen ve kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da hazır bulunduğu törende 4 yıllık mukavele imzaladığı belirtildi.

19 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz sezon Afjet Afyonspor'da oynadığı hatırlatılarak, "Seyfettin Anıl Yaşar'a, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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