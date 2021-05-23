Rizespor'da Hasan Kartal görevi bırakıyor

Çaykur Rizespor'da başkanlık koltuğu el değiştiriyor. 3 sezondur kulübün başında yer alan Hasan Kartal yorulduğunu belirterek görevi bırakma kararı aldı.



Kartal'ın bu kararının yönetim kurulu tarafından da onaylandığı belirtildi. Yeni bir yönetimle sezona girecek olan Karadeniz ekibinde başkanlık koltuğuna ise camianın tanınan isimlerinden biri olan Tahir Kıran'ın oturacağı ifade edildi.



Kıran'ın bu konuda çalışmalarını tamamladığı belirtilirken takımın Hasan Kartal döneminde sportif direktörlüğünü yapan Yılmaz Bal'ın da görevden ayrılacağı gelen haberler arasında.



Rizespor'da yeni başkanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.



