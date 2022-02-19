Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden ayrıldı.



Başakşehir maçının ardından "Taraftar bizi istifaya davet etti. Bu çok normal, burada göreve çağrılma varsa istifaya çağırma da var. Başkan beni aradı, ihtiyacı olduğunu söyledi, geldik. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız, bunu camia da biliyor. Biz devam etmekten yanayız ama kararı birlikte alacağız." diyen Hamza Hamzaoğlu, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından Karadeniz ekibine veda etti.



Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.



Ligde alt sıralarda yer alan Çaykur Rizespor'da yönetim, yeni teknik direktör için arayışlara başladı.





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