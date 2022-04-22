Rizespor'da Gökhan Gönül kaptan olarak sahaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Rizespor ile karşılaştığı maçta ev sahibi ekipte Gökhan Gönül, eski takımına karşı kaptan olarak sahaya çıktı.



Yeşil-mavililerin en önemli oyuncularından Gedson Fernandes, ligde son oynanan Yukatel Kayserispor maçında gördüğü bu sezonki dördüncü sarı kartı nedeniyle cezalı duruma düştüğü için bu maçta görev alamadı.



Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Fernandes'in yerine Alper Potuk'a görev verdi. Yeşil-mavililerin 14 golle en skorer oyuncusu Pohjanpalo da Papiss Cisse'nin yerine 2 hafta aradan sonra ilk 11'e geri döndü.



Ev sahibi ekibin taraftarları karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi.





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