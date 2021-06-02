Rizespor'da genel kurul kararı alındı

Çaykur Rizespor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındığı bildirildi.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, 19 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.



Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 26 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağının ifade edildiği açıklamada, toplantıda, mali raporların ve 2021 yılı tahmini bütçesinin ele alınacağı, yönetim kurulu, mali raporlar, tahmini bütçe ve denetleme kurulunun ibra edileceği, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu seçimi gerçekleştirileceği kaydedildi.



