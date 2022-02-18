Rizespor'da Gedson Fernandes, rakamlarıyla öne çıktı!

Çaykur Rizespor'un Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Medipol Başakşehir maçındaki rakamlarıyla dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rizespor'da Gedson Fernandes, rakamlarıyla öne çıktı!
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18 Şubat 2022 22:58
Çaykur Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olurken, Karadeniz ekibinde öne çıkan isim Gedson Fernandes oldu.

Geçen hafta oynanan Altay maçında 20 kez ile ikili mücadele kazanma rekoru kıran Portekizli futbolcu, bu maçta ise 13 kez ikili mücadeleden galip çıkan taraf oldu. Gedson bu sayı ile takımında en çok ikili mücadele kazanan isim olmayı da başardı.

Genç futbolcu ayrıca, Çaykur Rizespor'da en çok adam eksilten ve en çok koşan (12.83 km) futbolcu olarak ön plana çıktı.

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