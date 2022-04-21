Rizespor'da Fenerbahçe öncesi 2 eksik, 2 belirsiz

Haber; AA
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Rizespor'da Fenerbahçe öncesi 2 eksik, 2 belirsiz
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21 Nisan 2022 15:46
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü, Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Karşılaşma, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaparak kendi tesislerinde kampa girecek. 

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