Rizespor'da Fenerbahçe deplasmanı öncesi 2 eksik!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü İstanbul'da Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor'da Fenerbahçe deplasmanı öncesi 2 eksik!
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01 Şubat 2025 12:39
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.   Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenen Rize temsilcisi, 27 puan ile 8. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Muhammet Taha Şahin ve Alikulov, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligdeki son maçında Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde sahasında rakibine 5-0 yenilmişti.

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