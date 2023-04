Rizespor'da Emirhan Topçu'dan Sakaryaspor açıklaması

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Dyorex Boluspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kaptanı Emirhan Topçu, "İyi olan takımlara karşı biz de sahada daha iyi oynamaya çalışıyoruz ve daha iyi olduğumuzu düşünüyorum." dedi.



Emirhan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde Beyçimento Bandırmaspor ve Erzurumspor FK beraberliği ile 4 puan kaybettiklerini ama Sakaryaspor'u yenerek stresten biraz olsun uzaklaştıklarını söyledi.



Kaybeden takım görüntüsünden uzak olduklarını vurgulayan 22 yaşındaki savunmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ligin en az kaybeden takımıyız. Oyuncular olarak stresten uzaklaşmamız gerektiğini konuşuyoruz. Sakaryaspor maçı, son dakika olsa da güzel bir galibiyet oldu. Rakibimizi yenerek ikinci sıraya yükseldik. Ligde 6 maçımız var. Bu saatten sonra söyleyecek hiçbir şey yok. Her maçı 3 puanla bitirip 18 puan alarak Süper Ligi garantilemek istiyoruz."



Emirhan, Bolu deplasmanının her zaman zor olduğunu kaydederek, "Boluspor iyi bir takım. Bizi zorlayacak bir ekip. İyi olan takımlara karşı biz de sahada daha iyi oynamaya çalışıyoruz ve daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Deplasman veya içeride artık bu saatten sonra sadece üç puana odaklanmalıyız." diye konuştu.



- "53 numaralı formayı bana verdikleri için herkese çok teşekkür ederim"



Rizeli ve kaptan olmasının takımdaki sorumluluğunu artırdığını vurgulayan Emirhan, şunları söyledi:



"Saha içerisindeki agresifliğim de Rizelilikten geliyor. Kaptan olmasam da sanırım aynı agresiflik üzerimde olacaktı. O kadar mutlu ve gururluyum ki... Burada kalıp 53 numaralı formayı bana verdikleri için herkese çok teşekkür ederim. Benim en büyük hayalim 53 numara ile Rizespor'da oynamaktı. Herkese, taraftarımıza bana sahip çıktıkları için teşekkür ederim. Benim için gurur. Her maç öncesi, heyecan stres oluyor. Pazubendi takınca, 53 numara arkanda kendini herkesten biraz daha fazla mücadele etmek zorunda görüyorsun. Ben biraz daha fazla mücadele etmeliyim. Kolay değil ama dünyanın en güzel şeyi."





