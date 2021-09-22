Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece 1 puan alabilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.



Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.







