Rizespor Beşiktaş maçı Canlı yayın izleme, BJK Rize link

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA





Maç nasıl biter?🤔



— Sporx (@sporx) April 28, 2021

Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanmıştı.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı süren kaleci Zafer Görgen kadroda yer almayacak. Sakatlıktan kurtulan Abdullah Durak ve Fernando Boldrin'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Cenk Tosun ile sarı kart cezalıları Valentin Rosier ve Necip Uysal görev alamayacak.

Gökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Sabo, Djokovic, Yasin, Michalak, Samudio, Remy

Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Adem Ljajic, Ghezzal, NKoudou, Gökhan Töre

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 76 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 37 gol attı.

Bu sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazandı.



BEŞİKTAŞ, RİZE'DE KAYBETMİYOR



Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 18 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, deplasmanda 11 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 30, yeşil-mavililer ise 21 gol attı. Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.







BEŞİKTAŞ'A TARİHİ YENİLGİYİ TATTIRDI



Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı. Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.



BEŞİKTAŞ'TAN SON 3 DEPLASMANDA 5 PUAN KAYBI



Beşiktaş, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında kritik 5 puan kaybı yaşadı. Dış sahada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 4-2 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.



BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz'ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.



RİZE'DE 8 İSİM KART SINIRINDA



Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Eric Sabo, Fernando Andrade, Montasar Talbi ve Damjan Dokoviç kart görmesi halinde Yukatel Denizlispor mücadelesinde görev alamayacak.













Sergen Yalçın: "Artık telafisi olmayan zamanlara girdik. Şu dakikadan sonra iyi oyun değil, skor önemli."



— Sporx (@sporx) April 28, 2021

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

! Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev yapacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Rizespor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini almak adına görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan Kenan Karaman, Salih Uçan ve Salih Özcan ile temas halinde. Kartal, yeni sezon için kadrosuna stoper takviyesi de yapacak. Hedef ise bir yerli ve bir yabancı transferi. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu mevki için özellikle Alanyaspor formasını giyen Steven Caulker'i istiyor. Deneyimli hoca, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi. Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor. Beşiktaş, lig biter bitmez Steven Caulker ile pazarlık masasına oturacak.Rize maçının son antrenmanını dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparak son talimatlarını verdi. Sergen Yalçın Rizespor'un kanatları çok etkili kullanan bir takım olduğunu, kontaraklarla tehlikeli olduğunu belirterek oyuncularından dikkatli olmalarını isteyerek "Rakibin güçlü yanları belli. Duran topları iyi kullanıyorlar, kanatlarda da etkililer. bunlara dikkat edersek galip geliriz" ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca futbolcularından hakem konusunda da dikkatli olmalarını isteyerek, "Hakemlerle diyaloğa girmeyin. Hakemler gördüklerini çalar. Siz yeter ki futbolunuzu oynayın, elbette karşılığını alırız. Sahaya çıkın ve kazanın" sözleriyle siyah beyazlıları motive etti.Son 5 haftaya lider giren Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki hesabı belli. Siyah-beyazlılar, 75; takipçileri Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 69 puanda. Kalan 5 maçta alınacak 4 galibiyet, en yakın rakibine ikili averajda üstün olan Kara Kartal'ı 16. şampiyonluğuna taşıyacak. Beşiktaş yönetimi ise bu hesabı umursamıyor. Sözcü'ye konuşan Asbaşkan Emre Kocadağ, "Hesap-kitap yapmıyoruz. Matematiği düşünmüyoruz. Arkamıza bakmıyoruz" dedi. Rizespor maçı öncesi takımdaki durumu aktaran Kocadağ, "Futbolcularımız moralli. Teknik heyetimiz inançlı. Herkes bu maçın öneminin bilincinde. Fikstüre bütün olarak değil maç maç bakıyoruz. Bunu kazanalım, Hatay'a hazırlanacağız. Rakibimiz önemli bir ekip ama biz de kazanarak yolumuza devam etmek amacındayız" diye konuştu. Öte yandan siyah-beyazlı yöneticiler, takımlarını yine yalnız bırakmıyor. Yönetim, Rize'de tam kadro olarak yer alacak.Beşiktaş'ta teknik heyetin Cyle Larin'i Rize'ye karşı ilk 11'de oynatma konusunda ciddi endişeleri bulunuyor. Takımla çalışan Kanadalı golcü Rize'ye götürüldü ancak bugün yedek soyunabilir. Sergen Yalçın, Aboubakar'ın Sivas'ta yeniden sakatlanması nedeniyle Larin konusunda dikkatli davranacak. Yıldız oyuncu kulübede yer alırsa Kartal yine santrforsuz düzenle maça başlayacak. Şampiyonluk yolundaki zorlu randevuda Çaykur Rizespor'la kritik bir puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş'ta dün Cyle Larin sevinci yaşandı. Sağ arka adalesindeki sakatlığı yüzünden Hes Kablo Kayserispor maçında riske edilmeyen Kanadalı golcü takımla birlikte çalıştı. Larin'in antrenmanın tamamında yer aldığı ve kendisini iyi hissettiği aktarıldı. Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda Larin'in takıma dönüşüyle rahat bir nefes alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, herhangi bir şikayeti kalmayan yıldız oyuncuyu Rize kafilesine dahil etti. Şu an takımdaki tek sağlıklı golcü olan Cyle Larin'in Çaykur Rizespor'a karşı 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı ise bugün netlik kazanacak. Sergen Yalçın, Aboubakar'ın Sivasspor deplasmanında yeniden sakatlanması yüzünden Larin konusunda çok dikkatli davranıyor. Kanadalı golcüyle ilgili Sergen Yalçın'ın önünde iki seçenek bulunuyor. Kayserispor maçını santrforsuz geçen Yalçın'ın ilk planı Larin'i ilk 11'de maça başlatarak, Gökhan Töre'yi kenara çekmek olacak. Deneyimli teknik adamın, yıldız golcüyü hamle oyuncusu olarak yedek soyundurmaya karar vermesi halinde ise orta saha ve hücum hattı N'Koudou-Ljajic-Atiba-Ghezzal-Gökhan Töre beşlisinden oluşacak. Bu arada sakatlıkları bulunan Aboubakar, Cenk, Oğuzhan ve Hasic'in yanı sıra Rosier ve Necip'in de sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle Beşiktaş'ın yedek kulübesinde de sıkıntı yaşanıyor. Sağ bekte mecburen Dorukhan'ı görevlendirecek olan Sergen Yalçın'ın elinde oyuna müdahale anlamında yine çok az sayıda oyuncu olacak. Cyle Larin ile Vincent Aboubakar, lider Beşiktaş'ın en büyük hücum gücü olarak dikkat çekiyor. Müthiş ikili Süper Lig'de şimdiye kadar toplam 30 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 33 lig maçında forma giyen Larin 15 gol, 4 asist kaydetti. Aboubakar ise 26 maçta 15 gol, 5 asiste imzayı attı.