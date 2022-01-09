Rizespor Beşiktaş CANLI İZLE, BJK Beşiktaş maçı izle

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu.

Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, 20. hafta mücadelesine eksiklerinin çokluğu nedeniyle sıkıntılı çıkacak.

Son maçında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilen Rizespor ise 19 maç sonunda 17 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.



Çaykur Rizespor'un 19 maçlık galibiyet hasreti



Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Beşiktaş karşısında uzun zamandır galibiyet hasreti yaşıyor.



Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 19 maçtan 14'ünü yitirdi, 5'inde berabere kaldı.



Beşiktaş, Rize'deki son 9 maçta yenilmedi



Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 19 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.



Beşiktaş, deplasmanda 12 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 33, yeşil-mavililer ise 23 gol attı.



Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.



Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.



