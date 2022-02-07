Rizespor, Başakşehir'den transfer yaptı

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den 27 yaşındaki savunma oyuncusu Carlos Ponck 'u kiraladığını açıkladı.



İşte yapılan açıklama;



"Çaykur Rizespor'umuz Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nden Carlos Ponck'u sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. İstanbul'da Başkan Yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisini sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Carlos Ponck'a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.



