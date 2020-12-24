Rizespor, Antalyaspor'a şans tanımadı!

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırladı.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Yasin Pehlivan ve 59. dakikada Milan Skoda attı. Antalyaspor'un tek sayısını ise 61. dakikada Lukas Podolski kaydetti.



Ligde 1 maç aradan sonra kazanan Çaykur Rizespor, 18 puanla 12. sırada yer aldı. 4 maç aradan sonra mağlup olan Antalyaspor ise 17 puanla 15. sırada yer buldu.



Çaykur Rizespor, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Moroziuk'un defansın arkasına pasında Skoda'nın göğsü ile indirdiği topa Tunay Torun'un gelişine vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.



7. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. İsmail Köybaşı, soldan ceza sahasına ortasını yaptı. Skoda'nın kafa pasında, Yasin Pehlivan'ın gelişine volesinde top filelere gitti: 1-0



13. dakikada Skoda'nın soldan ceza sahası içerisine ortasında Tunay Torun'dan seken topa Michalak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



24. dakikada Nuri Şahin'in pasında Sidney Sam'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.



32. dakikada Podolski'nin soldan ceza yayı üzerine pasında Fredy'nin yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.



42. dakikada Fredy'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Bünyamin Balcı'nın şutunda top, kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Dönen topa Sidney Sam'in yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan bir kez daha yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



