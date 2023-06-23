Rizespor'a Süper Lig'den tanıdık golcü!

11 futbolcuyla yollarını ayıran Çaykur Rizepsor, geçen sezon Alanya'da kiralık oynayan, Olympiakos'la sözleşmesi sona eren Mısırlı santrfor Ahmed Hassan'n peşine düştü.

Haber; Sabah
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Rizespor'a Süper Lig'den tanıdık golcü!
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23 Haziran 2023 10:57
Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktörlüğe İlhan Palut'u getirdikten sonra transfere hız verdi. Atmacalar, önceki gün 11 futbolcuyla yollarını ayırırken, dış transferde de harekete geçti.

Yeşil-mavililerin, Konyaspor ve geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Mısırlı Ahmed Hassan'ın temas kurduğu öğrenildi.

Olympiakos'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki tecrübeli golcünün Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı bildirildi.

Ahmed Hassan, Akdeniz ekibinde boy gösterdiği 28 maçta 11 gol, 1 asist katkısı sağladı. Tecrübeli santrfor, 31 kez milli formayı giyerken, 6 gol kaydetti.

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