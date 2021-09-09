Rizespor'a Fransa'dan genç stoper

Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor'a Fransa'dan genç stoper
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08 Eylül 2021 17:37
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Monzango'nun Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens forması giydiği belirtildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı kaydedilerek, "Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu katılmıştır. Nathan Monzango'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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