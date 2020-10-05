Çaykur Rizespor, transferin son gününde 4 oyuncuyu birden kadrosuna kattığını açıkladı.



İşte Rizespor'un transferler ile ilgili yaptığı açıklamalar:



"Geçtiğimiz sezon İspanya'nın Granada takımında forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu, İsmail Köybaşı Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 1 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



29 yaşındaki Sırp orta saha oyucusu Dusan Jovancic, Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 2+1 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Çaykur Rizespor'umuz, Fenerbahçe'den Murat Sağlam ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. 22 yaşındaki defans oyuncusu Murat Sağlam Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Çaykur Rizespor'umuz Alanyaspor'dan Onur Bulut ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı."



