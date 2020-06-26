Rize uzattı; Oğulcan Çağlayan Galatasaray için feshetti!

Galatasaray ile anlaştığı haberleri varken bir anda Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığı Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti.
24 yaşındaki oyuncu, kontratının haksız şekilde uzatıldığını belirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.
"TEK İSTEĞİM GALATASARAY"
Oğulcan Çağlayan'ın, bu süreçte "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak, Galatasaray'ı çok istiyorum. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Başarılı hücum oyuncusu, lig bitene kadar Rizespor ile olan sözleşme sorununu çözmeye çalışıyor. Galatasaray cephesi de bu konuda yaşanacak gelişmeleri bekliyor.
RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA
Oğulcan Çağlayan'ın fesih kararı sonrası TRT Spor'a açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Sözleşmede olan opsiyonu kullandık ama sporcumuzun da feshetme hakkı var. Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz bunu kabul etmedi. Son kararı TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek." dedi.
2013 YILINDA G.SARAY'A GELDİ
Bu arada Oğulcan Çağlayan, 2013 yılının Eylül ayında Galatasaray altyapısına katılmıştı. Kısa süre Galatasaray'la idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan daha sonra yeniden Bursaspor'a dönmüştü.
24 yaşındaki oyuncu, kontratının haksız şekilde uzatıldığını belirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.
"TEK İSTEĞİM GALATASARAY"
Oğulcan Çağlayan'ın, bu süreçte "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak, Galatasaray'ı çok istiyorum. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Başarılı hücum oyuncusu, lig bitene kadar Rizespor ile olan sözleşme sorununu çözmeye çalışıyor. Galatasaray cephesi de bu konuda yaşanacak gelişmeleri bekliyor.
RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA
Oğulcan Çağlayan'ın fesih kararı sonrası TRT Spor'a açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Sözleşmede olan opsiyonu kullandık ama sporcumuzun da feshetme hakkı var. Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz bunu kabul etmedi. Son kararı TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek." dedi.
2013 YILINDA G.SARAY'A GELDİ
Bu arada Oğulcan Çağlayan, 2013 yılının Eylül ayında Galatasaray altyapısına katılmıştı. Kısa süre Galatasaray'la idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan daha sonra yeniden Bursaspor'a dönmüştü.
TRANSFER - Bursaspor oyuncusu 1996 doğumlu Oğulcan ÇAĞLAYAN (@CglynOgulcan) ile anlaşma sağlanmıştır.
— GS Futbol Akademisi (@GSfutbolakademi) September 6, 2013