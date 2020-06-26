Rize uzattı; Oğulcan Çağlayan Galatasaray için feshetti!

"TEK İSTEĞİM GALATASARAY"

RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA

Oğulcan Çağlayan'ın fesih kararı sonrası TRT Spor'a açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "

2013 YILINDA G.SARAY'A GELDİ

TRANSFER - Bursaspor oyuncusu 1996 doğumlu Oğulcan ÇAĞLAYAN (@CglynOgulcan) ile anlaşma sağlanmıştır.



— GS Futbol Akademisi (@GSfutbolakademi) September 6, 2013

Galatasaray ile anlaştığı haberleri varken bir anda Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığısözleşmesini feshetti.24 yaşındaki oyuncu, kontratınınbelirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.Oğulcan Çağlayan'ın, bu süreçte "" ifadelerini kullandığı kaydedildi.Başarılı hücum oyuncusu, lig bitene kadar Rizespor ile olan sözleşme sorununu çözmeye çalışıyor. Galatasaray cephesi de bu konuda yaşanacak gelişmeleri bekliyor." dedi.Bu arada Oğulcan Çağlayan, 2013 yılının Eylül ayında Galatasaray altyapısına katılmıştı. Kısa süre Galatasaray'la idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan daha sonra yeniden Bursaspor'a dönmüştü.