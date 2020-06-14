Rize, Galatasaray'a uğursuz geliyor!

2 yıldır'de Rize'de oynanan maçlar,'da çok ciddi yaralar bırakıyor.Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı ve sonrasında 8 ay sahalardan uzak kaldığı Rize'de, bu sefer sarı-kırmızılıların kalecisisakatlandı.Tecrübeli kalecinin de Emre Akbaba'nın sakatlığına benzer bir sakatlığının olabileceği ve yapılacak detaylı kontrollerin ardından kesin sonuçların alınacağı bildirildi.