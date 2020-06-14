Rize, Galatasaray'a uğursuz geliyor!

2 yıldır Süper Lig'de Rize'de oynanan maçlar, Galatasaray'da çok ciddi yaralar bırakıyor.
Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı ve sonrasında 8 ay sahalardan uzak kaldığı Rize'de, bu sefer sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera sakatlandı.
Tecrübeli kalecinin de Emre Akbaba'nın sakatlığına benzer bir sakatlığının olabileceği ve yapılacak detaylı kontrollerin ardından kesin sonuçların alınacağı bildirildi.
Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı ve sonrasında 8 ay sahalardan uzak kaldığı Rize'de, bu sefer sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera sakatlandı.
Tecrübeli kalecinin de Emre Akbaba'nın sakatlığına benzer bir sakatlığının olabileceği ve yapılacak detaylı kontrollerin ardından kesin sonuçların alınacağı bildirildi.