Rize, Galatasaray'a uğursuz geliyor!

Galatasaray, 2 sezondur Rize'de oynadığı maçlarda çok ağır sakatlıklarla karşı karşıya kalıyor.

Haber; Sporx.com
Rize, Galatasaray'a uğursuz geliyor!
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14 Haziran 2020 21:42
2 yıldır Süper Lig'de Rize'de oynanan maçlar, Galatasaray'da çok ciddi yaralar bırakıyor.

Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı ve sonrasında 8 ay sahalardan uzak kaldığı Rize'de, bu sefer sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera sakatlandı.

Tecrübeli kalecinin de Emre Akbaba'nın sakatlığına benzer bir sakatlığının olabileceği ve yapılacak detaylı kontrollerin ardından kesin sonuçların alınacağı bildirildi.





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