Rize Galatasaray maçı izle, bein Sport 1 canlı yayın

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Rizespor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlk 26 haftada 50 puan toplayan ve ikinci yarıda büyük bir yükselişen geçen Galatasaray'ın önünde 8 maçı daha bulunuyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın kalan maçları burada...



Süper Lig'de 26. hafta itibariyle 50 puan toplayan Galatasaray, 3. sırada yer alıyor. Önünde 8 mücadelesi olan Galatasaray, şampiyonluk hedefliyor.



İşte Galatasaray'ın kalan maçları



Rizespor (D)

Gaziantep

Başakşehir (D)

Trabzonspor

Alanyaspor (D)

Ankaragücü

Göztepe

Antalyaspor (D)



RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Süper Lig'de koronavirüs arasının ardından Galatasaray ilk maçında 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sport'tan canlı yayınlanacak karşılaşmaya Galatasaray 50 puanla 3. sırada çıkarken Çaykur Rizespor ise 25 puanla 16. sırada çıkacak.



RİZESPOR - GALATASARAY : EKSİKLER



