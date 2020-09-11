Rize Fenerbahçe maçı canlı izle, Fenerbahçe Rizespor yayını



RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?



Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla açılıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra hazır olmayan Filip Novak ve transfer görüşmeleri yapan Miha Zajc, kafilede yer almadı.



RİZESPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER



Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abdullah, Chatziisaias, Emirhan, Fabricio, Yasin, Michalak, Boldrin, Remy, Skoda



Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Mame Thiam, Michael Frey





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