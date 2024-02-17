Rize'de İrfan Can Kahveci rüzgarı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Rizespor maçının ikinci yarısında gösterdiği performansla takımının galibiyeti koparmasında büyük rol oynadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Rize'de İrfan Can Kahveci rüzgarı
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17 Şubat 2024 23:16
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Rizespor maçının ikinci yarısında gösterdiği performansla takımının galibiyeti koparmasında büyük rol oynadı.

1-0 geride girilen maçın devre arasında Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte oyuna giren İrfan Can Kahveci, 3-1 kazanılan maçın kilit ismi oldu.

Maçın 48. dakikasında Serdar Dursun'a asist yapan İrfan Can Kahveci, 90+3'te maçı 3-1'e getiren golü kaydetti ve galibiyetin kilidi oldu.

İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de 8 gol 6 asiste ulaşmış oldu.
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