Rize'de İrfan Can Kahveci rüzgarı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Rizespor maçının ikinci yarısında gösterdiği performansla takımının galibiyeti koparmasında büyük rol oynadı.
1-0 geride girilen maçın devre arasında Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte oyuna giren İrfan Can Kahveci, 3-1 kazanılan maçın kilit ismi oldu.
Maçın 48. dakikasında Serdar Dursun'a asist yapan İrfan Can Kahveci, 90+3'te maçı 3-1'e getiren golü kaydetti ve galibiyetin kilidi oldu.
İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de 8 gol 6 asiste ulaşmış oldu.
1-0 geride girilen maçın devre arasında Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte oyuna giren İrfan Can Kahveci, 3-1 kazanılan maçın kilit ismi oldu.
Maçın 48. dakikasında Serdar Dursun'a asist yapan İrfan Can Kahveci, 90+3'te maçı 3-1'e getiren golü kaydetti ve galibiyetin kilidi oldu.
İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de 8 gol 6 asiste ulaşmış oldu.