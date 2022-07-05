Rize'de "13. Red Bull Formulaz" tahta araba yarışları 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen tahta arabaların, daha sonra zaman içinde popülerliğini artırarak yerel halk tarafından kullanılmaya başlandığı belirtildi.



RİZE'DE BÜYÜK HEYECAN YAŞANACAK



Bölgenin gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz'ın, 17 Temmuz Pazar günü Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirileceği ifade edilirken, Red Bull ve Formulaz Derneği'nin 13. kez birlikte düzenleyeceği yarışa 18 yaş üstü kişilerin katılabileceği aktarıldı.



TAHTADAN ARAÇLARLA EĞLENCELİ YARIŞ



Tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Red Bull Formulaz'ın bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacağına işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı.



"Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1,6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak. Tamamı tahtadan ve el yapımı olan araçların boyutları ise 170x70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yer çekimi ile yokuş aşağı hareket edecek. Red Bull Formulaz'ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar."



FORMULAZ'DA KİMLER AYRI KATEGORİDE YARIŞACAK?



40 yaş üstü katılımcıların ayrı kategoride yarışacağı Red Bull Formulaz'a, yaratıcılığı ve hızına güvenen tahta araba sahibi herkesin başvuru yapabileceği dile getirildi.





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