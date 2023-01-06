Rize Belediyespor'da ayrılık açıklandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Rize Belediyespor, ABD'li oyuncu Ruth Sherrill'in sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Rize Belediyespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Ruth Seherrill'in sözleşmesini feshetti. Oyuncuya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
ABD'li oyuncu, 13 maçta 148 sayı atma başarısı gösterdi.
Rize Belediyespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Ruth Seherrill'in sözleşmesini feshetti. Oyuncuya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
ABD'li oyuncu, 13 maçta 148 sayı atma başarısı gösterdi.
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