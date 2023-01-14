Rize Belediyespor, Bursa deplasmanında galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Rize Belediyespor, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 85-82 mağlup etti.
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Mehmet Şahin, Sertan Kırklar, Safa Halit Çakır
Bursa Uludağ Basketbol: Pivec 14, Gizem Mürüvet Uca 7, Carter 11, Gonca Karataş 2, Özge Kavurmacıoğlu 23, İlsu Darıcıoğlu 4, Ferda Yıldız 8, Fluker 13
Rize Belediyespor: Niray Sena Aral 4, Brown 17, Morgan 17, Deniz Üstün 3, Arzu Asiye Özdemir 17, Benson 23, Sümeyya Özcan 4
1. Periyot: 15-27
Devre: 35-50
3. Periyot: 58-69
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Mehmet Şahin, Sertan Kırklar, Safa Halit Çakır
Bursa Uludağ Basketbol: Pivec 14, Gizem Mürüvet Uca 7, Carter 11, Gonca Karataş 2, Özge Kavurmacıoğlu 23, İlsu Darıcıoğlu 4, Ferda Yıldız 8, Fluker 13
Rize Belediyespor: Niray Sena Aral 4, Brown 17, Morgan 17, Deniz Üstün 3, Arzu Asiye Özdemir 17, Benson 23, Sümeyya Özcan 4
1. Periyot: 15-27
Devre: 35-50
3. Periyot: 58-69
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