Rıza Kayaalp'ten sponsorluk anlaşması

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Vitargo markası ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.



Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirilen imza törenine Vitargo Türkiye Direktörü Engin Yılmaz ile milli güreşçi Rıza Kayaalp katıldı.



Rıza Kayaalp, törende yaptığı açıklamada, "Uzun ve başarılarla dolu bir sporculuk kariyerim var. Bir sporcu her zaman iyi bir kulübe ve sponsora sahip olmak ister. Benim için anlamlı ve özel bir gün. Vitargo, geçmişte de sürekli kullandığım ve memnun kaldığım bir marka. Dünyada sporcu gıdaları arasında ayrı bir konumu var. Hayat bizi 2021'de buluşturdu. Olimpiyat Oyunları öncesi bana destek olmak istediler. Vitargo ailesiyle uzun vadeli bir çalışmamız olacak. Güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Vitargo markasıyla iş birliği yaptığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Polonya'nın başkenti Varşova'da 19-25 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlandığını aktaran Kayaalp, "Hedefim 10. kez Avrupa şampiyonu olmak. Kendimi güçlü hissediyorum. Bu şampiyonada yeni bir rekor kırmak ve Olimpiyat Oyunları'na moralli bir şekilde katılmak istiyorum." diye konuştu.



Milli güreşçi, sadece olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanamadığının hatırlatılması üzerine, "Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda iyi rakiplerim olacak. Ancak geçen seneye göre daha iyi durumdayım. Olimpiyatlarda alamadığım tek madalya altın. Eksik olan bu olimpiyat madalyasına ulaşmak istiyorum. Daha sonra da rahat bir şekilde sporu bırakabilirim." şeklinde görüş belirtti.



Vitargo Türkiye Direktörü Engin Yılmaz ise Rıza Kayaalp'e destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Oldukça anlamlı ve özel bir gün. Rıza gibi ülkemizi başarıyla temsil eden değerli bir sporcu ile iş birliği yaptığımız için gururluyuz. İki taraf için de hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.



