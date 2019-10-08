Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Habitasse platea dictumst quisque sagittis purus sit amet volutpat. Suspendisse in est ante in. Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. A diam sollicitudin tempor id eu nisl nunc. Pellentesque diam volutpat commodo sed egestas egestas. Tristique sollicitudin nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam vehicula. In dictum non consectetur a erat. Senectus et netus et malesuada fames ac. Convallis aenean et tortor at risus viverra. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Eu augue ut lectus arcu bibendum at varius vel pharetra. Tincidunt augue interdum velit euismod in pellentesque. Ut faucibus pulvinar elementum integer enim neque volutpat. Luctus venenatis lectus magna fringilla urna. Est lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque. Volutpat commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque. Pharetra massa massa ultricies mi quis. Arcu dictum varius duis at consectetur. Pharetra magna ac placerat vestibulum lectus mauris ultrices eros.



Dolor sit amet consectetur adipiscing elit duis tristique sollicitudin. Dui ut ornare lectus sit amet est placerat. Aliquam ultrices sagittis orci a. Nibh cras pulvinar mattis nunc sed. Risus sed vulputate odio ut enim blandit volutpat maecenas. Sit amet mattis vulputate enim. Vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus sed. Urna porttitor rhoncus dolor purus non enim praesent elementum. Malesuada fames ac turpis egestas integer. Sociis natoque penatibus et magnis dis. Egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Erat nam at lectus urna duis convallis. Ornare massa eget egestas purus viverra accumsan in. Lobortis elementum nibh tellus molestie nunc non blandit massa enim. Sed augue lacus viverra vitae congue eu consequat ac felis. Morbi non arcu risus quis varius quam quisque. Nibh venenatis cras sed felis eget velit aliquet sagittis. Tristique nulla aliquet enim tortor at auctor urna nunc. Malesuada bibendum arcu vitae elementum curabitur vitae nunc sed. A arcu cursus vitae congue mauris.



Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend. Tellus id interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Euismod elementum nisi quis eleifend. Dui sapien eget mi proin. Morbi blandit cursus risus at ultrices mi tempus imperdiet nulla. Nisi quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl rhoncus. Varius quam quisque id diam vel quam elementum. Duis at consectetur lorem donec. Nulla malesuada pellentesque elit eget gravida. Sit amet facilisis magna etiam tempor orci eu lobortis elementum. Tellus id interdum velit laoreet. Justo eget magna fermentum iaculis eu non diam phasellus vestibulum. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam. Sed pulvinar proin gravida hendrerit lectus. Malesuada pellentesque elit eget gravida cum sociis. Enim ut sem viverra aliquet eget sit amet tellus. Hac habitasse platea dictumst vestibulum rhoncus est.



Nibh nisl condimentum id venenatis a condimentum. Ipsum a arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean. Felis eget nunc lobortis mattis. Lectus nulla at volutpat diam ut venenatis tellus in. Justo donec enim diam vulputate. Lectus proin nibh nisl condimentum id. Sollicitudin nibh sit amet commodo nulla facilisi nullam vehicula ipsum. Porttitor massa id neque aliquam vestibulum. Sapien faucibus et molestie ac feugiat sed. Platea dictumst vestibulum rhoncus est. Ut porttitor leo a diam sollicitudin tempor. Enim eu turpis egestas pretium aenean. Auctor urna nunc id cursus metus aliquam eleifend mi. Et odio pellentesque diam volutpat commodo. Consectetur purus ut faucibus pulvinar. Donec ultrices tincidunt arcu non sodales neque sodales ut etiam. Pellentesque nec nam aliquam sem et. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et leo.



Dui nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae. Facilisis leo vel fringilla est ullamcorper eget. Morbi tincidunt ornare massa eget egestas purus viverra accumsan in. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae semper quis. Volutpat est velit egestas dui id ornare. Et molestie ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper. Diam volutpat commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus. Consectetur purus ut faucibus pulvinar elementum integer enim. Vitae purus faucibus ornare suspendisse sed nisi. Aliquam id diam maecenas ultricies mi eget mauris. Donec ac odio tempor orci. Convallis posuere morbi leo urna molestie at. Nam at lectus urna duis convallis. Iaculis nunc sed augue lacus. Ac turpis egestas integer eget aliquet. Pellentesque elit eget gravida cum. Faucibus turpis in eu mi bibendum neque egestas congue. Quis commodo odio aenean sed adipiscing. Tincidunt nunc pulvinar sapien et.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı makamında ziyaret eden Kayaalp, ayrıca ilçede adının verilmesi kararlaştırılan spor salonunu da gezdi.Bahadır, Rıza Kayaalp'e dünya şampiyonluğundan dolayı bir tam altın ve Türk bayrağı maketi hediye etti.Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rıza Kayaalp, desteğinden dolayı Hakan Bahadır'a teşekkür ederek, "Zor başarılar elde ettim. Avrupa Şampiyonası'nı 9 kez kazanarak rekor kırdım. Dünyada da 4 kez kazanarak rekor kırdım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Ülke için her zaman en iyisini yapmak istediğini kaydeden milli güreşçi, "Bırakana kadar yeni şampiyonlukları ülkeme kazandırmak istiyorum. Ülkem adına ne yapabilirsem onu yapmak istiyorum. Bu yetenek Allah tarafından verilmiş. Ülkemizin ismini sonuna kadar duyurmak, bayrağımızı göndere çekmek için ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Her zaman anneye, babaya hayırlı evlat, ülkemize hayırlı birey olacağız. Bu başarımdan dolayı spor salonuna ismimi vererek beni gururlandıran başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.Rekor kırmak gibi bir amacının olmadığını anlatan Rıza Kayaalp, "Ama bu hedefler sayesinde her şey gerçekleşiyor. Bir yerlere ismim verilsin verilmesin derdinde değilim. Başkanımız düşünerek böyle bir jestte bulunmak istedi, biz de kabul ettik. Gururlandık sevindik. Salonun girişine de öz geçmişimizi asarız, belki gençler ilham alır. Başkanım gençlerin hedeflerini değiştirebilecek işe de imza atmıştır. İnşallah bir gün antrenman yapmaya geliriz." ifadelerini kullandı.Şampiyonlukları sürdürmek istediğini belirten Rıza, "Olimpiyat var. Sporcu yaşımız doluyor. Belki son olimpiyatım olur. Olimpiyat altın madalyası eksik. En büyük amacım bunu kazanmak." dedi.Hakan Bahadır ise dördüncü kez dünya şampiyonu olan bir sporcuyu misafir ettiklerini belirterek, "Yoğun antrenman programında bizi kırmadı, ziyarete geldi. Türkiye'nin yıldızının parladığı dönemde, ekonomide, sanayide, uzay sanayisinde olsun, sporda yükselmemizin göstergesi olarak dördüncü kez şampiyon olmasından dolayı Rıza Kayaalp'i tebrik ediyorum." diye konuştu.Rıza Kayaalp'in ailesini de tebrik eden Bahadır, "Spor sadece başarı değil. Ahlak, kültür, olgun ve erdem yönünden böyle bir sporcu yetiştirdikleri için ailelerini tebrik ediyorum. Hocalarını tebrik ediyorum. Sporun kalkınmasına destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, emek veren tüm spor bakanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Milli güreşçinin isminin spor salonuna verilmesine değinen Bahadır, şunları söyledi:"Çobançeşme'de spor salonumuz bulunuyor. Oraya adını vereceğiz. Düzenleme yapacağız. Onu teşvik edersek hem o başarılarını devam ettirecek hem bizim için önemli olan genç nesillerimizin onu örnek almalarını düşünerek spor salonuna adını vereceğiz. Buradaki amaç sembolik. Amaç yaşarken hem güçlü sporcuyu motive etmek hem de ardından gelenlere onu idol göstermek. Rıza zaten alçak gönüllü. Amacımız gençlere böyle dünya şampiyonu kardeşimizin başarılarını imrendirmek."