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Rıza Kayaalp'e ilk turda zorlu rakip!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda yarın mindere çıkacak milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Rıza Kayaalp'e ilk turda zorlu rakip!
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26 Ekim 2018 22:59
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda yarın mindere çıkacak milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile mücadele edecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 130 kiloda temsil edecek son dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, yarın ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile karşılaşacak.

Rıza Kayaalp, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Nabi ile finalde karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazanmıştı. 

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