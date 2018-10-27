Rıza Kayaalp, zorlu rakibine diş geçiremedi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, ilk turda Estonyalı Heiki Nabi'ye 2-1 mağlup oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin altın madalya umutlarından Rıza Kayaalp, ilk turda Nabi ile karşılaştı.
Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden son dünya şampiyonu milli güreşçi, Estonyalı rakibine 2-1 yenildi.
Rıza Kayaalp, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Nabi ile finalde karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazanmıştı.
Milli sporcu Rıza'nın kariyerinde 3 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin altın madalya umutlarından Rıza Kayaalp, ilk turda Nabi ile karşılaştı.
Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden son dünya şampiyonu milli güreşçi, Estonyalı rakibine 2-1 yenildi.
Rıza Kayaalp, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Nabi ile finalde karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazanmıştı.
Milli sporcu Rıza'nın kariyerinde 3 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın