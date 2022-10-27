Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret etti

Dünya şampiyonu milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Taha Akgül, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret etti.



Şampiyon güreşçileri belediye önünde, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay, ilçe protokolü, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar çiçeklerle karşıladı.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'ı makamında ziyaret eden Kayaalp, Akgül ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, güreşe ve spora desteklerinden dolayı Acar'a teşekkür etti.



Acar da milli sporculara, ülkeye yaşattıkları gururdan dolayı şükranlarını sundu.



Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Abdullah Çakmar ziyaretin ardından Kızılcahamam TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Program Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.





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