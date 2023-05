Rıza Kayaalp ve Taha Akgül basın mensuplarıyla buluştu!

Rıza Kayaalp-Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıya ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Aslan, Genel Koordinatör Abdullah Çakmar, kulüp antrenörleri ve madalya kazanan sporcular katıldı.



YÜKSEL ARSLAN: 4 BİNİN ÜZERİNDE GENCİMİZ SPORDAN FAYDALANIYOR



Avrupa Şampiyonalarında madalya kazanan sporcularla bir araya gelmekten ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade eden ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, kulüp olarak sporculara destek vermek için '300 Çocuk Projesi'ni başlattıklarını kaydederek, "Şu anda 4 binin üzerinde gencimiz spordan faydalanıyor. Macunköy'de de Türkiye'de ilk defa yağlı güreş tesisleri bitti, açılışı yapılacak. Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılına kadar Ankara'da güreş müsabakaları düzenletir ve bundan büyük keyif alırmış. Kulübümüz yarından itibaren federasyona müracaat edecek ve Ankara'da çok görkemli, büyük bir müsabaka hazırlığı içerisindeyiz. Sağımda solumda oturan her iki sporcu da kendi rekorlarını egale etti. Halterde de büyük başarılar elde ettik" dedi.



TAHA AKGÜL: KARİYERİMİ 3'TE 3 YAPARAK NOKTALAMAK İSTİYORUM



Serbest stilde 10'ncu defa Avrupa Şampiyonu olarak kendi rekorunu kıran ve zirvedeki yerini koruyan milli güreşçi Taha Akgül, 10 Avrupa Şampiyonluğu'nun serbest güreşte büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Hamdolsun Avrupa şampiyonası önemli ama bizim için büyük hedef olimpiyatlar. Hiç rehavete kapılmıyoruz. Ayağımda bir sıkıntı var ona rağmen5 gün sonra burada ağırlık antrenmanlarına başladım. Çünkü rehavete kapılacak bir zaman değil. Bizim için hedef dünya ve olimpiyat. İyi rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. İnşallah 4'üncü kez Dünya şampiyonu olacağım. 1 Avrupa, 1 Dünya ve 1 Olimpiyat ile kariyerimi 3'te 3 ile en iyi şekilde noktalamak istiyorum" diye konuştu.



RIZA KAYAALP: REKORU EGALE ETMEK HEDEFİMDİ



12'nci kez Avrupa Şampiyonu olan ve efsane Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekorunu egale eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, ASKİ Spor Kulübü bünyesinde 600'e yakın sporcunun bulunduğunu ve ülkesine madalya kazandırdığını ifade etti. Verilen değeri ve vefayı boşa çıkarmamak için uğraştıklarını belirten Kayaalp, "Bırakana kadar ülkemize yeni başarılar kazandırmak hedefimiz. Bu Avrupa Şampiyonası benim için önemliydi. 2'nci dakikada çok büyük bir sakatlık geçirmeme rağmen o maça devam ettim. Kırılması zor bir rekor vardı, 12 Avrupa Şampiyonluğu rekoru. O rekoru egale etmek hedefim vardı. Şükürler olsun bunu gerçekleştirdim. O son 4 dakika inanılmaz zorlandım ama maçı bırakmadım. 12'nci kez Avrupa Şampiyonu olarak önümüzdeki Dünya, Avrupa ve Olimpiyatlara daha moralli bir şekilde hazırlanarak inşallah 2024 Olimpiyatları'nda bu işi bırakmak en büyük hayallerimden biri" ifadelerini kullandı.



ABDULLAH ÇAKMAR: ŞAMPİYONLUKLAR TARİHE GEÇTİ



Avrupa Şampiyonası'nda güreşte tarihe geçtiklerini belirten Genel Koordinatör Abdullah Çakmar, "Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in aldığı altın madalyalar çok önemliydi. İkisi de tarihe geçti. Bu tarihi başarılar 3-5 kelimeyle anlatılabilecek başarılar değil çünkü 100-150 yıllık tarihi başarılar. Bu şampiyonluklar tarihe altın harflerle yazıldı ve hiçbir zaman silinemeyecek. İki şampiyonumuz ayağını feda etti. Taha'nın ayağında tendon kopuk, Rıza'da da yırtık var. Ona rağmen iki sporcumuz sonuna kadar mücadele edip altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı okuttular. Halter Avrupa Şampiyonası'nda da sporcularımız orada çok üst düzey mücadele verdiler. Her şeyin üstesinden gelerek altın madalya aldılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.



Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular şu şekilde: Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Süleyman Atlı, Ali Cengiz, Evin Demirhan Yavuz, Emrah Ormanoğlu, İbrahim Çiftçi, Soner Demirtaş ve Selçuk Can Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular: Cansu Bektaş, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal ve Muammer Şahin.





