Rıza Kayaalp, Tokyo'yu unutup hedefini 2024 Paris'e çevirdi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo'da altın madalya için çok fazla motive olduğunu ancak sonuca ulaşamadığını belirtti.



Bronz madalyanın da önemine vurgu yapan ancak bu başarının kendisini için yeterli olmadığını anlatan Rıza, "Kendimizi altın madalyaya şartlandırmıştık. Sanki dünya başıma yıkıldı. Evet, bronz madalya almak da güzel bir başarı. İlk bronz madalya kazandığımda çok mutlu olmuştum ancak şimdi altın olmadığı için üzgünüm. Birer bronz ve gümüş madalyam vardı. Tokyo'da altın olması gerekiyordu. Çok çalışmıştık. Olmadı, yapacak bir şey yok. Nasibimizde bu sefer yokmuş. 2024 Paris için çalışıp gücümüz koruyacağım ve orada alacağım." ifadelerini kullandı.



- "Altın alarak tarihe geçmek istiyorum"



Şu an olimpiyatlarda 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Rıza Kayaalp, 4 olimpiyat madalyalı ilk Türk sporcu olmayı da hedefliyor.



Bu yüzden 2024'ün önemine dikkati çeken Rıza, "2024'te 4. olimpiyat madalyamı alarak tarihe geçebilirim ama altın madalya kazanarak bunu başarırsam inanılmaz bir şey olacak. Altın madalya olmazsa pek bir anlam ifade etmiyor benim için. Başaracağıma inanıyorum. Yaşımın da buna engel olacağına inanmıyorum." diye konuştu.



31 yaşındaki güreşçi, olimpiyatta kaybettiği Kübalı Mijain Lopez Nunez'le aralarındaki rekabete de değinerek, şunları kaydetti:



"Lopez de maçtan sonra çok sevindi. Elini hiç oyuna sokmadı. Özellikle benim koltuk altıma hiç hamle yapmadı. Deneyeceğim oyunlara hiç izin vermedi. Ben burada da aynısını dedim. Olacaksam onu yenip şampiyon olmalıyım. Altın olmadıktan sonra ikincilik veya üçüncülük arasında pek bir fark yok benim için. Bizler biz futbolcu gibi para kazanamıyoruz. Alacağımız ödülleri araştıracak sporcular değiliz. İnanın şampiyon olsam bu ödülle ilgili farklı planlarım vardı."



2024 Paris'te kızının 4 yaşında olacağını hatırlatan Rıza, "Kızım ve ailem de Paris'te yanımda olur. Şampiyon olup onlara koşmak da güzel bir hayal bence. Belki bizler kazanamayacağız, çocuklarımız o altını alacak. Sporu deneyecek, yeteneği hangi branşa olacak, göreceğiz." dedi.



"Olimpiyat başarıları normal karşılanmalı"



Rıza Kayaalp, Türkiye'nin büyük bir gençlik potansiyeline sahip olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ben her zaman ileriyi düşünen bir insanım. Küçük düşünmemek daha fazlasını istemek lazım. Bizim Almanya, Fransa, Çin gibi çok madalyalar kazanmamız gerekiyor. Öyle bir madalya sayısına gelmeliyiz ki olimpiyat başarıları normal karşılanmalı. Böyle bir gençlik potansiyelimiz de var. Tabii ki Tokyo'da aldığımız sonuçlar da önemli bir başarı ama altın madalya sayılarını yükseltmemiz lazım. Köylerdeki kasabalardaki gençlerimizi keşfetmemiz lazım. Türkiye'de sistem devlet üzerine işliyor. Her şeyi devletten beklememek lazım."