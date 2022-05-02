Rıza Kayaalp'ten örnek davranış

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, alkış alan bir davranışa imza attı.



2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan Kayaalp, şampiyonluk primi olan 150 Cumhuriyet altınını, SMA hastası olan Eslem Fatma'nın tedavisi için bağışladı.



11. KEZ ŞAMPİYON OLMUŞTU



32 yaşındaki Kayaalp, 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda İtalyan Danila Sotnikov'u 4-0 mağlup ederek, kariyerinin 11. Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı.





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