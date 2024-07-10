Rıza Kayaalp şok haber sonrası konuştu: 'Tam anlamıyla şoktayım'

Fransa'da 26 Temmuz'da başlayacak Paris Olimpiyatları'na sadece 16 gün kala Türkiye, madalya umudu sporcularından Rıza Kayaalp'ten gelen haberin şaşkınlığını yaşıyor.



5 Dünya, 12 Avrupa Şampiyonluğu bulunan, son Tokyo Olimpiyatları'nda bronzda kalan efsane güreşçimizin olimpiyatlardan men edilmesi gündeme bomba gibi düştü. 34 yaşındaki sporcu, 24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerine tek eksik olan olimpiyat altınını eklemek için hazırlanırken kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edildiği için oyunlardan men edildi.



Kulak çınlaması ve baş ağrısı için kulüp doktorunun önerisi ile başladığı tedavi sürecinde kullandığı ilaç nedeniyle başına gelen olayın şokunda olan efsane güreşçimiz yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca en çok titizlendiğim konu, olimpiyatlara kısa bir süre kala beni buldu. Kullandığım ilaç hastalığıma çare de olmadı. Tüm emeklerim heba oldu. Mahkeme sürecinde olduğu için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zaten olayın şokundayım" dedi.



"BİLEREK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK AHMAKLIK"



Rıza Kayaalp için kulübünden de bir açıklama geldi. ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, "Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi. "Rıza Kayaalp bu ülkenin gurur meselesidir" başlıklı paylaşımında Arslan, "Özellikle sosyal medyadaki yalan ve asılsız iddialara asla izin vermeyeceğiz. Dünya güreşi için bu denli önemli ve profesyonel bir ismin, bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmek en hafif haliyle ahmaklıktır" ifadelerini kullandı.





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