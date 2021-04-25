Rıza Kayaalp: 'Karelin'in rekorunu kırmak istiyorum'

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez şampiyonluğa ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, gözünü ünlü güreşçi Aleksandr Karelin'e ait olan 12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırmaya dikti.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Rıza Kayaalp, Türkiye'de en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elinde bulundurduğunu anımsattı.Rıza Kayaalp, eski Rus güreşçi Aleksandr Karelin'e ait rekoru kırabileceğini vurgulayarak, "Karalin, grekoromen stilde 12 Avrupa şampiyonluğu ile ilk sırada. Allah izin verirse hedefim 13 kez Avrupa şampiyonu olarak bu rekoru kırmak. Taha Akgül serbest stilde bu büyük başarıyı yakaladı. 8. Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa'da serbest stilde en fazla şampiyon olan isim oldu. Onunla ne kadar gurur duysak az. Bende Karalin'e ait olan 12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu kırıp, tarihe adımı yazdırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Rıza Kayaalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya haricindeki diğer sonuçların kendisinde hayal kırıklığına neden olacağını belirtti.Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almak için elinden geleni yapacağını aktaran Rıza, şunları kaydetti:"Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmış her sporcunun hayali olimpiyatta da altın madalya almaktır. Benim de tek eksiğim olimpiyat altını. Hedefim daha önce olimpiyatlarda aldığım gümüş ve bronz madalyalarımın yanına altın madalyayı koyabilmek. Allah nasip ederse tek hedefim o. İkincilik veya üçüncülük benim için hayal kırıklığı olur. İnşallah altın madalya için elimden geleni yapacağım. Sonrasında ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni rekorlar için mindere çıkacağım."2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya alan Rıza Kayaalp, 4 dünya, 10 Avrupa, 2 de Akdeniz oyunları şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca ikişer dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile 1 kez de Avrupa ikinciliği bulunan Rıza, 2019 yılında Çin'de düzenlenen askeri olimpiyat oyunlarında da altın madalya kazandı.