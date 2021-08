Rıza Kayaalp: 'Buruk bir sevinç yaşıyorum'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Rıza Kayaalp buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.



Bronz madalya mücadelesinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Rıza Kayaalp, "Buruk bir sevinç yaşayarak tarihe geçmiş oldum. Güreşte ikinci kez 3 olimpiyat madalyası kazanmış sporcu olarak tarihe geçmek nasip oldu ama altın madalya olmadı." dedi.



Oyunlarda elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan milli sporcu, "Kazanamadığım için üzülüyorum. Elimden gelen her şeyi yaptığım için bir yandan üzülmüyorum. Böyle tarihe geçmek de varmış." ifadelerini kullandı.



Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Rıza Kayaalp, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeteneğimizi ülkemizin hizmetine sunmak bizim birinci görevimizdi. Bunu layığıyla yapabildiysek ne mutlu bize. Şimdiye kadar zaten birçok Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Üçüncü kez de olimpiyat madalyasına sahip oldum. Daha ne yapabilirim ki, altın madalya eksik."



Rıza, güreşte Hamit Kaplan'ın yanı sıra halterde Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi oyunlarda üç madalya alan bir sporcu olarak tarihe geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Böyle büyük şampiyonlar arasına girebilmek güzel şey. Belki dördüncü nasip olur. Şu an önemli olan bunun sevincini yaşamak. İleriye dönük şimdiden tarih belirlemek ve bunu konuşmak önemli değil." diye konuştu.



Kübalı Lopez ile olan rekabeti



Yarı finalde en büyük rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e yenilen milli sporcu, böyle bir eşleşmeyi öncesinde isteyip istemediği sorusunu, "Ben 'inşallah yarı finalde denk gelirim' demiştim. Finalde de elimden geleni yapacaktım ama finalde kaybetmek kadar kötü bir şey yok. 'Yarı finalde ya yeneceğim, kaybedersem de yarı finalde kaybedeyim' dedim. Orada saldıracağımı ve orada savaşacağımı söylemiştim. Öyle de oldu. Savaşımı yaptım. İkinci pasif de bana verilseydi işin seyri değişebilirdi. Daha bir güç gelirdi." şeklinde yanıtladı.



Tokyo'ya geldiğinden beri çok kilo vermekten şikayet eden Rıza, "5-6 kilo verdim, onun da etkisi oldu. Olimpiyat köyüne sonuçta dışarıdan yemek sokulmuyor. Oradaki yemelerle idare ediliyor, o da iç açıcı değil. Damak tadımıza uygun değil. Kilo farkı da vardı yapacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.



Lopez ile yaptığı maçın ardından Kübalının çok sevindiğinin hatırlatılması üzerine Rıza, "Sevindi hem de çok saldırdı. Bana ayak takmıştı. Ayağım yerde kalsaydı puan vermezdim. Ayağını kaldırdığını anladım ve itiraz ettik. Kabul edildi, ikinci pasifin ona verileceğini düşündük ama olmadı." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu, Kübalı rakibine çok büyük saygı duyduğunu vurgulayarak, "Ne olursa olsun büyük bir rakip, saygı duymak lazım. Sonuçta kendini ispatlamış rakip. Onun sayesinde daha güçlü oldum, daha başarılı oldum. Belki de en çok ben onu tehdit ettim." diyerek sözlerini tamamladı.