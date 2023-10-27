Rıza Kayaalp: 'Bırakana kadar zirvede kalacağım'

Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, İzmir'de öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda 'İlham veren buluşmalar' kapsamındaki panele katılan Rıza Kayaalp, hayat hikayesini anlattı. Çocukluğunda güreşçi olmayı çok istediğini belirten Kayaalp, "Hayatta tek yapmak istediğim sporu yapan biriyim. Küçükken köyde yaşadım, hiçbir imkanı olmayan biriydim. İlkokul öğretmeniz dışında eğitimcimiz yoktu. 6 yaşından bu yana güreşçi olmak isteyen, bunun hayalini kuran biriydim. Hayallerle yaşayan bir çocuktum" dedi.



Çocukken devletin açtığı güreş eğitim merkezlerine kaydolduğunu anlatan Rıza Kayaalp, "Amacım aileme faydalı olabilmekti, hayatımı kurtarabilmekti. Devletimizin açtığı güreş eğitim merkezlerine katıldım. İlk eğitimimde 30 saniyede yenildim. Köyde yaşadığım için güreşi öğrenme şansım olmadı, sadece gücüme güveniyordum. Ardından güreşi öğrendim. Seçmelerde 3'üncü oldum, yedeklere yazıldım. Güreşe başladığımda bu işin ne kadar zor olduğunu gördüm. Sabrettim, çünkü ikinci bir şansım yoktu. Dönersem köy hayatıma devam edecektim. 2005 yılında yıldızlarda Avrupa Şampiyonası'na katıldım. 2004 yılına kadar hiç madalya kazanamadım" diye konuştu.



"BU İŞİ BIRAKANA KADAR ZİRVEDE KALACAĞIM"



Kayaalp, katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında şampiyonluğu kazandığını belirterek, "Kendime şu sözü verdim, 'Bu işi bırakana kadar zirvede kalmak'. Her zaman çok çalışmak benim hedefim ve önceliğim. Tek amacım büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmaktı. Yıldız ve gençleri basamak olarak görmek çok önemli. 2009'dan sonra büyüklere geçtim. Amacım dünya ve Avrupa şampiyonu olmaktı, rekorlar kırabilmekti. Bir insanın hayali ve hedefleri çok net olmalı. Benim için en öncelik çalışmaktır. Hedeflerinizi, başarı için hayatınızın en önemli yerine koymak gerekir. Binlerce kilo ağırlıklar kaldırdım, yüzlerce kilo ter döktüm. İnsan çok çalıştığı sürece, disiplinli olduğu sürece, arkasında ailesi ve Türk milletinin gücünü hissettiği sürece başarılı oluyor. Tek bir hedefim kaldı, olimpiyat şampiyonu olmak" ifadelerini kullandı.



YAHŞİ: "MUHTEŞEM BİR ŞARKI YAZIYOR"



İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Rıza Kayaalp'le gurur duyduğunu söyledi. Yahşi "Parasıyla mabet yapan, okul yapan insanlara imrenmişimdir. Vermek, bir şeyler yapmak ve cebinden harcamak kolay iş değil. Hayırsever olmak kolay bir iş değil. Çalışan insan sayısını artıranlara, işçilerin evlerine ekmek götürmesini sağlayanlarla da imrenmişimdir. İmrendiğim, gıpta ettiğim, ülkenin kıymetli hazinesi diyebileceğim bir profille karşılaştım, Rıza Kayaalp'le karşılaştım. Rıza Kayaalp ülke için 13 defa İstiklal Marşı'nı okutan, başarılı, 6 çocuğun en küçüğü, çifti bir babanın evladı olarak herkese meydan okumuş, çalışkanlığı, fedakarlığı ile 85 milyon insanı arkasını almış biri. Kendisi muhteşem bir şarkı yazıyor" cümlelerini kurdu.



