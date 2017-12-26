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Rıza Çalımbay'tan Trabzonspor itirafları; "Durmak yok..."

Trabzonspor'un bu beraberliğe takılmayacağını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Kaybettiklerimizin farkındayız ancak istediklerinizi yapamayınca bu sonuçların gelmesi normal" diye konuştu. Rıza hoca, "Biz buradan gereken dersleri alıp, yolumuza devam edeceğiz" ded

Kaynak: Sabah
Rıza Çalımbay'tan Trabzonspor itirafları; 'Durmak yok...'
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26 Aralık 2017 10:58
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 5 maçlık galibiyet serisinin son bulduğu Kardemir Karabükspor deplasmanında aldıkları beraberlikten çok önemli dersler çıkardıklarını belirtti. Çalımbay, "Kaybettiklerimizin farkındayız ancak bazen istediklerinizi yapamayınca bu tür sonuçların ortaya çıkması gayet normal. Biz buradan derslerimizi alıp ileriye bakacağız" yorumunu yaptı.

OYUNCULARINI DA UYARDI

Çalımbay, ayrıca Karabükspor mücadelesinin ardından oyuncularla bir görüşme yaptı. Talebelerine her maçın önemli olduğunu hatırlatan Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: "Her maç daha çok üzerine koymalıyız. Ancak Karabük maçında bunları yapamadık. Özellikle bazılarınız beklenenden çok uzakta bir görüntü ortaya koydu. Devre arasında tüm bu sorunların üzerine gideceğiz ve daha güçlü bir takım olacağız." Trabzonspor Rıza Çalımbay ile ligde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, 20 puan topladı.

SON 7 SEZONUN EN İYİSİ

Trabzonspor son yedi sezonların baz alındığı ilk yarılar itibariyle en fazla puan toplayıp, en çok gol attığı dönemi geride bıraktı

Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapmasına rağmen, teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getirdikten sonra çıkışa geçen Trabzonspor, ikinci yarı öncesi de iddialı konumda. Bordo-mavililer, devre arasına kadar olan süreçler göz önüne alındığında da son 7 sezonun en başarılı performansını sergiledi. Bu sezonu 29 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, en son 2010- 11 sezonunda 42 puan toplamıştı. Bu görüntü rakamlara da yansıdı. Bu sezon 33 golle son 7 sezonun rekorunu kıran Çalımbay'ın öğrencileri, 2010- 2011'deki 40 gollük performansa da yaklaştı.

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