Rıza Çalımbay'ın VAR iddiası ve transfer sözleri

Geçen sezon kılpayı lige tutunmayı başaran Atiker Konyaspor, yeni sezona Rıza Çalımbay yönetiminde Hollanda'da hazırlanıyor. Yeşil-Beyazlılar'da çalışmalar son sürat devam ederken Eto'o problemi kafaları karıştırıyor. Fanatik Gazetesi'nden Tunç Kayacı & Ömer Necati Albayrak'a konuşan konuşan başarılı hoca, yaşanan durumu tüm samimiyetiyle anlattı. Söz Çalımbay'da:"Yeni sezon öncesi her şey yolunda gidiyor. Ancak Eto'o'nun problemi var. Maddi açıdan aldığı ücret takımdaki dengeyi bozuyor. Yönetim de bu duruma sıcak bakmıyor. Ne olacağı belli değil şimdilik. Jahovic ve Yatabare'den çok memnunuz. Mücahit'i istemeyen takım yok. Eto'o'nun durumuna göre onun hakkında karar vereceğiz. Eto'o'nun oyunculuğuyla ilgili bir sıkıntı yok. Yalnızca maddi bir problem var. Onun da haklı olarak mukavelesi bulunuyor. Ancak kulübün de bence onu verecek gücü yok. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor.""Geçen gün ona da dedim... Antalya'ya gidiyoruz, Eto'o problemi. Konya'ya geliyoruz yine Eto'o problemi. Sorun da hep aynı, maddi konular. Böyle söyleyince gülüyor o da. Adamın elinde kontrat var sonuçta.""Konya'da huzur içinde çalışıyoruz. İyi bir yönetim var. Tesisler süper. Futbolcular çalışıyor. Yalnızca birkaç transfer lazım. Bunlar yapılırsa hiç sıkıntımız yok. 3-4 oyuncu almamız şart. Hızlı bir stoper, iki orta saha ve kanat... Tribünleri de heyecanlandıracak isimler istiyoruz.""Benim oyunumda beklemek yok. Deplasmanda ve içeride hiç farketmez. Gol atmadan maç bitirmek istemem. En iyi defans hücumdur. Korkunun ecele faydası yok. Tedbirlerini alacaksın ve rakibin üzerine gideceksin. Asla bekleyen bir oyun oynayamayacağız. Konyalılar'a hücum oynayan bir takım izletmek istiyoruz. Saha dışında bir problem olmadığı takdirde biz ligi en iyi yerde bitiririz. Hiçbir sıkıntı olmaz.""Hep krizlik takımları yönettik. Mersin ve Antalya'yı ayağa kaldırdık. Mükemmel başarılar elde ettik, oyuncular kazandırdık. Ancak en çok sıkıntı yaşadığımız yer Trabzon'du. En sıkıntılı dönemde gittik. Saha dışındaki olaylar maalesef içeriyi etkiledi hep. Transfer yapamadık. Oyuncuların büyük alacakları vardı. O şartlara rağmen iyi işler yaptık. Burak'ın yanına açık bir golcü istedik. Trabzon'daki en büyük sıkıntı sürekli eleştirilerin olması. Büyük bir camia, eğer iyi yönetilirse her sene şampiyonluğa oynar.""Boş zamanlarımızda sadece maç seyrediyoruz. Benim scout ekibim, kendi ekibim. Yanımda çalışanlar. Sürekli oyuncu izliyoruz. Beğeniyoruz ve yönetime sunuyoruz. Ekibime bu konuda çok güveniyorum. Ancak şimdi transfer daha zor. Çünkü Euro uçtu gitti, oyuncu alırken çok dikkat etmek zorundayız. Konya takımı iskelet olarak çok iyi durumda. Geçen seneden iyi bir ders çıkarmak lazım. İskelet kadronun performansı düşüktü geçen sezon. Bunu artırmak zorundayız. Eğer isediğimiz takviyeler yapılırsa bizim yerimiz ilk 5... Nokta transferler önemli. Uğur Demirok, Ertuğrul nokta hamlelerdi. Traore de çok iyi durumda.""VAR sistemi 2 sezon önce uygulansaydı en kötü ligi ikinci bitirirdim. Kasımpaşa'da en az 16 puanımız gitti. Deniz Çoban'ın hakemliği bıraktığı gün hala gözümün önünde. Ama bu sistem için geç kalındı, olan bana oldu. VAR sistemi adil bir uygulama. Hakemler için de iyi oldu. Vicdan azabı onların performansını etkiliyordu çok. Artık bunun da önüne geçilecek.""Çoğu kulüp çok sıkıntı yaşayacak. Yabancılar bu ülkeye paraya geliyor, ödeyemeyeceksen almayacaksın. Türk futbolunun en büyük problemi bu. İpin ucu kaçtığında yok olan Anadolu takımlarını görüyoruz. TFF'de borç dosyalarını koyacak yer kalmadı.""Konyaspor eski Konya değil. Taraftarıyla çıkış yapan bir şehir var. O yüzden bu taraftara göre de oyuncu almak lazım. Onları ayağa kaldıracak isimler almak istiyoruz. Yönetimimiz bu konuda çok çalışıyor. İnşallah bu transferleri gerçekleştireceğiz.""Mehdi'nin gitmesi planımız bozdu. Tekrar oyuncu aramaya başladık. Onu bırakmak istemedim ama benden rica etti, bu fırsatı değerlendirmek istedi. Sonuçta haklı. İtalya'dan her zaman buraya gelir ama buradan her zaman İtalya'ya gidemez. Biz de önünü kesmedik, ihtiyacımız olmasına rağmen..."