Rıza Çalımbay'ın şampiyonluk kehaneti ve Emre Kılınç itirafı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tarihe geçmeye kararlı. Ara tatilde İstanbul'a gelen ve Beşiktaş'ta dost ziyaretlerinde bulunan Çalımbay dün öğlen saatlerinde Kazan'a uğrayıp, anılarını tazeledi.Burada ligdeki şampiyonluk hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Çalımbay, "70 puan toplayan şampiyon olur. İlk yarıda bizim dışımızda 33 puanın üzerine çıkan olmadı. İkinci yarıda bu 33 puanı toplamak da zor olacak. Çünkü takımlar takviye yapacak ve çok daha rekabetçi bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bu konuda Sivasspor olarak şampiyonluk hedefine kenetleneceğiz ve buna göre çalışmalarımızı yapacağız. Bu yarışta kendimize en büyük rakip olarak Başakşehir'i görüyoruz. Çünkü gerçekten iyi futbol oynuyorlar ve kadroları geniş" dedi.Çalımbay, ara transferde takıma takviye yapmak için çalışmaların sürdüğünü, en az 2 yeni oyuncuyla takımı takviye etmek niyetinde olduklarını da vurguladı. Ligin son haftalarına kadar yarışı bu şekilde önde götürmeleri halinde, sonlarda kaybetmeyeceklerini öne süren Çalımbay, "Geçen sezon Başakşehir'in başına gelenlerin, Sivasspor'un da başına geleceği, bizim son haftalarda ligi taşıyamayacağımız konuşuluyor. Biz böyle bir avantajla son haftalara girersek Başakşehir'in geçen sezon yaşadığını yaşamayız. Çünkü biz şehir takımıyız ve arkamızda güçlü bir taraftar desteği var. Sağlam durabilecek bir yapımız var. O konuda fazla endişeli değilim" ifadesini kullandı.Rıza Çalımbay, Emre Kılınç'la ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Emre'nin sezon sonuna kadar takımda kalacağını belirten Çalımbay, "Emre Kılıç, büyük kulüplerden teklif aldığını ve tavsiyemi sordu. Ben de bir Beşiktaşlı olarak ve Beşiktaş'ın yapısını iyi bilen biri olarak, Beşiktaş'a seçmesinden memnun olacağımı söyledim. Karar kendisinin" dedi.