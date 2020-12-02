Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüstestinin pozitif çıktığını açıklad

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2020 12:53
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Villarreal ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Karantina sürecinin başladığını belirten Çalımbay, "Hem ülkemiz, hem de bizim için önemli olan bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMASI




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için